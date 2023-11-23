Поймали момент: новосибирцы вышли прокатиться на коньках по Обскому морю — показываем фото

Утром 23 ноября новосибирцы вышли покататься на льду Обского моря. Они проехали на коньках от пляжа «Звезда» до острова Тань-Вань.

С ними на лед вышел и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как прошла необычная прогулка.