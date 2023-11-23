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Поймали момент: новосибирцы вышли прокатиться на коньках по Обскому морю — показываем фото

Сибиряки проехали до острова Тань-Вань

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Сибирякт вышли на лед ранним утром

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Утром 23 ноября новосибирцы вышли покататься на льду Обского моря. Они проехали на коньках от пляжа «Звезда» до острова Тань-Вань.

С ними на лед вышел и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как прошла необычная прогулка.

На льду собрались 10 человек

На льду собрались 10 человек

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— Встали пораньше утром, чтобы успеть ухватить тот короткий миг, когда лед еще свободен от снега. Как раз недавно произошел ледостав, — рассказал НГС организатор мероприятия Вячеслав Горюнов, руководитель мультиклуба «Спектр».

Путь начался от пляжа «Звезда»

Путь начался от пляжа «Звезда»

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По словам Вячеслава, сибиряки катались по льду примерно полтора часа.

До острова Тань-Вань на коньках удалось добраться за 20 минут

До острова Тань-Вань на коньках удалось добраться за 20 минут

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Один из участников предпочел прокатаиться на велосипеде, а не на коньках

Один из участников предпочел прокатаиться на велосипеде, а не на коньках

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По информации сервиса «Яндекс.Погода», утром температура в Новосибирске опускалась до -6...-8 градусов.

В городе было довольно прохладно

В городе было довольно прохладно

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Горожане смогли поймать момент, когда поверхность Обского водохранилища еще не занесло снегом

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Здесь можно любоваться красивыми видами на город

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Выходить на лед можно только в проверенных местах

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Во время ледостава нужно быть особенно внимательными на водоемах

Во время ледостава нужно быть особенно внимательными на водоемах

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Накануне, 22 ноября, в микрорайоне Шлюз вод лед провалился автомобиль, внутри которого находилась женщина. Она заехала на лед из-за ошибки навигатора. Спасение пострадавшей попало на видео.

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