Поймали момент: новосибирцы вышли прокатиться на коньках по Обскому морю — показываем фото

Утром 23 ноября новосибирцы вышли покататься на льду Обского моря. Они проехали на коньках от пляжа «Звезда» до острова Тань-Вань.
С ними на лед вышел и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как прошла необычная прогулка.
— Встали пораньше утром, чтобы успеть ухватить тот короткий миг, когда лед еще свободен от снега. Как раз недавно произошел ледостав, — рассказал НГС организатор мероприятия Вячеслав Горюнов, руководитель мультиклуба «Спектр».
По словам Вячеслава, сибиряки катались по льду примерно полтора часа.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», утром температура в Новосибирске опускалась до -6...-8 градусов.
Накануне, 22 ноября, в микрорайоне Шлюз вод лед провалился автомобиль, внутри которого находилась женщина. Она заехала на лед из-за ошибки навигатора. Спасение пострадавшей попало на видео.