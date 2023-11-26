freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноСибиряка сбил ВАЗ на переходе, а потом «Лада»
Все новости
Все новости

Надвигается холод: когда зима придет в Новосибирск — изучаем прогнозы на следующую рабочую неделю

Новогоднего настроения пока ждать не приходится

336

В этом году осень в Новосибирске очень теплая

Поделиться

В Новосибирске теплая погода постепенно отступит уже к концу следующей неделе — в город придет волна холода, но не резко. Изучаем прогнозы сервисов.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что на следующей неделе самыми теплыми станут среда и четверг. Днем стоит ожидать до -1 градуса, затем будет похолодание. Ночью в следующее воскресенье температура опуститься до -9 градусов.

Сильных осадков не стоит ожидать

Сильных осадков не стоит ожидать

Поделиться

Gismeteo также предупреждает — погода будет баловать новосибирцев недолго. При этом в среду можно ждать очень приятный и солнечный день. Похолодание начнется с 3 декабря и постепенно температура по ночам опуститься до -15 градусов.

В начале недели по ночам будет тоже холодно — до -9 градусов

В начале недели по ночам будет тоже холодно — до -9 градусов

Поделиться

World-weather.ru дает прогноз с более резким приходом холода. Ожидается, что теплая погода продержиться вплоть до следующего воскресенья, а уже в понедельник будет резкое похолодание до -17 градусов.

30 ноября днем может быть до +1 градуса

30 ноября днем может быть до +1 градуса

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 26 ноября, утром на тротуарах и дорогах очень скользко. Выпавший ночью снег закрыл лед.

По теме

ПогодаОсеньНоябрьТеплоХолод
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter