Надвигается холод: когда зима придет в Новосибирск — изучаем прогнозы на следующую рабочую неделю

В Новосибирске теплая погода постепенно отступит уже к концу следующей неделе — в город придет волна холода, но не резко. Изучаем прогнозы сервисов.
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что на следующей неделе самыми теплыми станут среда и четверг. Днем стоит ожидать до -1 градуса, затем будет похолодание. Ночью в следующее воскресенье температура опуститься до -9 градусов.
Gismeteo также предупреждает — погода будет баловать новосибирцев недолго. При этом в среду можно ждать очень приятный и солнечный день. Похолодание начнется с 3 декабря и постепенно температура по ночам опуститься до -15 градусов.
World-weather.ru дает прогноз с более резким приходом холода. Ожидается, что теплая погода продержиться вплоть до следующего воскресенья, а уже в понедельник будет резкое похолодание до -17 градусов.
В Новосибирске сегодня, 26 ноября, утром на тротуарах и дорогах очень скользко. Выпавший ночью снег закрыл лед.