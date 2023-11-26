Надвигается холод: когда зима придет в Новосибирск — изучаем прогнозы на следующую рабочую неделю

В Новосибирске теплая погода постепенно отступит уже к концу следующей неделе — в город придет волна холода, но не резко. Изучаем прогнозы сервисов.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что на следующей неделе самыми теплыми станут среда и четверг. Днем стоит ожидать до -1 градуса, затем будет похолодание. Ночью в следующее воскресенье температура опуститься до -9 градусов.