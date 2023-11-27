«Водитель встал и говорил по телефону»: автобус в Новосибирске закончил поездку на заправке — пассажирам пришлось брать такси

В Новосибирске вчера, 26 ноября, около 7 часов вечера автобус №24 «Маркса — Акатуйский — Бородина» остановился на заправке вместе с пассажирами и дальше не поехал. Люди стали требовать деньги за проезд назад, а после разъехались на такси.
— Этот автобус очень редко у нас ходят. Раньше была маршрутка №10, но ее убрали. А автобус №24 — их может быть всего в выходные быть два на маршруте, в пятницу вечером можно их вообще не дождаться. С Маркса, особенно. Всегда очередь, всегда полный автобус, — объяснила журналисту НГС пассажирка Ольга.
Вчера, как вспоминает девушка, автобус встал на перекрестке в районе Сибиряков-Гвардейцев. По ощущениям девушки, автобус заглох. Но увидеть, что происходит на улице у пассажиров не получалось, так как окна были запотевшие. Маршрут не обслуживается кондуктором, так что спросить новосибирцы тоже не смогли. Спустя какое-то время автобус завернул на заправку и встал там. Заправлял он или нет, уточнить Ольга не может, так как не видела.
Спустя примерно 10 минут девушка вышла из автобуса и подошла к водителю. Она захотела вернуть свои деньги, которые заплатила за проезд. Это 30 рублей. В это время водитель разговаривал по телефону.
— Я подошла первая, и за мной начали выходить люди. Я к водителю подошла, он разговаривал по телефону, я говорю: «можно ли 30 рублей вернуть?» Он продолжает разговаривать по телефону и не слышит меня. Один из пассажиров, мужчина, сказал, что можно просто вернуть деньги, не задерживать нас, мы после работы, все уставшие. Можно же отдать деньги и решать дальше по телефону проблемы, — рассуждает Ольга.
В итоге водитель отдал Ольге 30 рублей. Сибирячка просто ушла, а часть пассажиров уехали с заправки на такси.
По данным сайта ЦУГАЭТ, маршрут обслуживает ООО «ПАТП 1118». Корреспондент НГС позвонила в диспетчерскую. Там дали номер, по которому могут прокомментировать. На телефон никто не ответил. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
В Новосибирске пассажиры автобуса заметили кота, который сидел на плече у кондуктора. Специалист находился в транспорте с животным и принимал оплату новосибирцев за проезд.