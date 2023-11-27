«Водитель встал и говорил по телефону»: автобус в Новосибирске закончил поездку на заправке — пассажирам пришлось брать такси

Вчера, как вспоминает девушка, автобус встал на перекрестке в районе Сибиряков-Гвардейцев. По ощущениям девушки, автобус заглох. Но увидеть, что происходит на улице у пассажиров не получалось, так как окна были запотевшие. Маршрут не обслуживается кондуктором, так что спросить новосибирцы тоже не смогли. Спустя какое-то время автобус завернул на заправку и встал там. Заправлял он или нет, уточнить Ольга не может, так как не видела.