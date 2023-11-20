Девять новосибирских маршруток подняли стоимость проезда до 50 рублей — что говорит перевозчик

В Новосибирске увеличивается стоимость проезда в девяти маршрутных такси. Как сообщили в центральном управлении городским автоэлектротранспортом, тариф увеличится в маршрутках № 11, 14, 18, 19, 29, 44, 44а и 63.
— С 1 декабря 2023 года на маршрутах маршрутных такси № 11 «пос. Северный — Планетарий», № 14 «Цветущая Плющиха– ТЭЦ-5», № 18 «Биатлонный комплекс– Микрорайон «Чистая Слобода», № 19 «ПАТП-9– ПКиО «Заельцовский», № 29 «ул. Александра Чистякова — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова», № 29 «ул. Александра Чистякова — ул. Петухова — ул. Александра Чистякова», № 44 «Цветущая Плющиха — М. «Березовая роща» — Цветущая Плющиха», № 44а «Цветущая Плющиха– Дом Ленина — Цветущая Плющиха», № 63 «Ключ-Камышенское плато — ул. Дюканова» будет установлен тариф 50 рублей, — сообщили в ЦУГАЭТ.
Как рассказала НГС перевозчик ООО «ГАПП-6» Александр Звягин, сейчас тариф на маршруте №18 составляет 40 рублей, с 1 декабря цена за проезд поднимется на 10 рублей.
— В первую очередь это связано с увеличением цен за запчасти для автомобилей. Были предложения чтобы проезд в городском транспорте начинался от 100 рублей, но мы все понимаем, что для жителей это очень дорого. Также на увеличение стоимости повлияло рост цен на топливо, все это сказывается на работе общественного транспорта, — пояснил перевозчик.
Ранее стало известно, что с 1 декабря проезд на маршрутном такси №45 увеличится на 10 рублей.