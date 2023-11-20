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Откладывали до последнего: муниципальная маршрутка в Новосибирске задрала цену до 50 рублей

Перевозчик назвал факторы, которые влияют на цену

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Перевозчик утверждает, решение резко повысить стоимость проезда стало вынужденным

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Проезд на маршрутном такси №45 увеличится на 10 рублей с начала следующего месяца. На объявление о будущем подорожании обратили внимание жители Новосибирска.

— С 1 декабря повышается тариф до 50 рублей. И это муниципальное унитарное предприятие, — возмутился читатель НГС.

Маршрут 45 (Ключ-Камышенское плато — улица Светлановская) действительно обслуживает муниципальное унитарное предприятие ПАТП-5. Его учредителем является департамент транспорта мэрии Новосибирска, директор — Валерий Ильенко. По данным на конец 2022 года выручка предприятия составила 98 миллионов рублей, чистый убыток 21 миллион рублей.

По словам начальника отдела перевозок Ивана Белова, ПАТП-5 откладывало повышение цен до последнего, но больше не может этого делать:

— Все остальные перевозчики это уже сделали, кто-то с 1 ноября, кто-то с 15 ноября, но больше тянуть нельзя, — заявил Белов. — Основные причины — повышение цен на топливо, стоимости запчастей. Плюс с нового года повышается размер минимальной оплаты труда. Чтобы платить водителям хотя бы эту минималку, мы тоже вынуждены поднимать стоимость тарифа. У нас водители все официально трудоустроены.

Ранее НГС писал о том, что также резко поднялась цена на проезд в маршрутке №30а.

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МаршруткаСтоимость проездаОбщественный транспортПовышение цен
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