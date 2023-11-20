Откладывали до последнего: муниципальная маршрутка в Новосибирске задрала цену до 50 рублей

Проезд на маршрутном такси №45 увеличится на 10 рублей с начала следующего месяца. На объявление о будущем подорожании обратили внимание жители Новосибирска.
— С 1 декабря повышается тариф до 50 рублей. И это муниципальное унитарное предприятие, — возмутился читатель НГС.
Маршрут 45 (Ключ-Камышенское плато — улица Светлановская) действительно обслуживает муниципальное унитарное предприятие ПАТП-5. Его учредителем является департамент транспорта мэрии Новосибирска, директор — Валерий Ильенко. По данным на конец 2022 года выручка предприятия составила 98 миллионов рублей, чистый убыток 21 миллион рублей.
По словам начальника отдела перевозок Ивана Белова, ПАТП-5 откладывало повышение цен до последнего, но больше не может этого делать:
— Все остальные перевозчики это уже сделали, кто-то с 1 ноября, кто-то с 15 ноября, но больше тянуть нельзя, — заявил Белов. — Основные причины — повышение цен на топливо, стоимости запчастей. Плюс с нового года повышается размер минимальной оплаты труда. Чтобы платить водителям хотя бы эту минималку, мы тоже вынуждены поднимать стоимость тарифа. У нас водители все официально трудоустроены.
Ранее НГС писал о том, что также резко поднялась цена на проезд в маршрутке №30а.