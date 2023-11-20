Откладывали до последнего: муниципальная маршрутка в Новосибирске задрала цену до 50 рублей

Проезд на маршрутном такси №45 увеличится на 10 рублей с начала следующего месяца. На объявление о будущем подорожании обратили внимание жители Новосибирска.



— С 1 декабря повышается тариф до 50 рублей. И это муниципальное унитарное предприятие, — возмутился читатель НГС.