Водитель повредил авто из-за колодца на Залесского — суд обязал выплатить полмиллиона дорожную службу

Как сообщил истец в документах, авария произошла 23 мая 2020 года по улице Залесского, 5. Машина Toyota Highlander наехала на колодец, из-за чего получила механические повреждения.



На момент ДТП транспорт был зарегистрирован по риску КАСКО в АО «ГСК «Югория» — компания выплатила страховое возмещение в размере 549, 6 тысячи рублей, а затем решила, что к ней перешло право требования выплаченной суммы.

