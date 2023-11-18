Водитель повредил авто из-за колодца на Залесского — суд обязал выплатить полмиллиона дорожную службу

В Новосибирске суд решил взыскать с МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1» более полумиллиона рублей в пользу страховой компании за повреждения машины. Автомобиль наехал на дефект дорожного покрытия на улице Залесского. Речь идет о колодце.
Решение опубликовали на сайте Арбитражного суда Новосибирской области 16 ноября этого года. Заявление о взыскании суммы в порядке суброгации подало АО «Группа страховых компаний «Югория» из Ханты-Мансийска.
Как сообщил истец в документах, авария произошла 23 мая 2020 года по улице Залесского, 5. Машина Toyota Highlander наехала на колодец, из-за чего получила механические повреждения.
На момент ДТП транспорт был зарегистрирован по риску КАСКО в АО «ГСК «Югория» — компания выплатила страховое возмещение в размере 549, 6 тысячи рублей, а затем решила, что к ней перешло право требования выплаченной суммы.
По данным «Контур.Фокуса», АО «ГСК «Югория» образовали в 2004 году, акционером компании выступает ООО «Концерт Россиум». Совладельцами последнего числятся ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (93,1%) и Компания с ограниченной ответственностью «Лунарэй Инвестментс ЛТД» из Кипра.
Суд посчитал исковые требования к дорожной службе обоснованными и подлежащими удовлетворению. В документах указано, что дорога на Залесского закреплена в перечне территорий Заельцовского района, ответственность за содержание которых несет с МКУ «ДЭУ №1».
— <…> предметом и видом деятельности МКУ Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1» является: содержание и ремонт улично-дорожной сети в пределах территорий Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Октябрьского районов Новосибирска, — указано в документах.
Обстоятельства ДТП, о которых сообщила компания, подтвердили материалы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску. Причиной аварии стал дефект дорожного покрытия — колодец, уточнили в суде. При рассмотрения дела специалисты также провели судебную автотовароведческую экспертизу.
— При изложенных обстоятельствах, с учетом выводов судебной экспертизы, исковые требования в отношении ответчика — МКУ «ДЭУ № 1» о взыскании 549 633 рубля 80 копеек ущерба в порядке суброгации являются обоснованными и подлежат удовлетворению, — сообщается в документах суда.
Решил взыскать сумму ущерба с муниципального учреждения в пользу компании. Ответчиками в деле выступали еще несколько организаций, в том числе мэрия и «Городской центр организации дорожного движения», но в удовлетворении иска к ним было отказано.
В начале ноября в Новосибирске суд решил взыскать с муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» более 350 тысяч рублей из-за ДТП с участием троллейбуса. Пассажирский транспорт столкнулся с автомобилем.