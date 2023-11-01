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Троллейбус столкнулся с BMW на проспекте Карла Маркса — с кого решили взыскать ущерб

Дело рассматривал Арбитражный суд

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Решение принято в конце октября

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Арбитражный суд Новосибирской области решил взыскать с муниципального предприятия Новосибирска «Горэлектротранспорт» более 350 тысяч рублей из-за ДТП с участием троллейбуса. Пассажирский транспорт столкнулся с автомобилем.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Решение принято в конце октября.

В материалах дела уточняется, что авария произошла 10 августе прошлого года на проспекте Карла Маркса, 51. В ДТП участвовали автомобиль BMW X6 и троллейбус — виновником столкновения признали водителя пассажирского транспорта.

Машина BMW оказалась в собственности ООО «АльянсРиэлт». Организация решила получить выплату у компании, в которой был застрахован троллейбус, в результате чего ей перечислили 400 тысяч рублей. Между тем стоимость ремонта машины была больше выплаченных средств.

— Стоимость восстановительного ремонта без учета износа на заменяемые детали равна 755 294 рубля, с учетом износа — 641 349 рублей, — указано в документе. — В соответствии с выводами судебной экспертизы, истцом были уточнены исковые требования в части взыскания с ответчика — МУП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» суммы причиненного ущерба до 355 294 рублей (755 294 рубля — 400 000 рублей сумма страхового возмещения).

В результате суд решил взыскать с «Горэлектротранспорта» 355 294 рубля ущерба. Кроме того, с предприятия решили взыскать расходы на проведение судебной экспертизы и оплату услуг представителя. Часть расходов также постановили взыскать со страховой компании.

Решение еще не вступило в законную силу. НГС позвонил в «Горэлектротранспорт» с просьбой прокомментировать решение суда, но в организации предложили обратиться в пресс-центр мэрии Новосибирска. Журналист направил запрос в городскую администрацию.

В октябре Арбитражный суд взыскал 198,5 тысячи рублей с ГУ МВД по Новосибирску из-за ДТП, в котором нетрезвый сотрудник ведомства на служебной машине врезался в КАМАЗ.

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