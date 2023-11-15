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В Новосибирске водитель снес два шлагбаума во дворе дома — видео с целеустремленной Toyota

От удара автомобиль потерял крепления багажника

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Первый шлагбаум был возле мусорных ведер

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В Новосибирске вчера, 13 ноября, во дворе дома по адресу Гоголя, 194 водитель снес два шлагбаума. Видео с одним из пострадавших объектов опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как утверждает подписчик «АСТ-54», белая Toyota Corolla около 10:15 сломала сначала один шлагбаум, который был возле мусорных ведер. Как водитель поехал через второй шлагбаум, попало на видеокамеры. На них видно, что автомобиль остановился перед шлагбаумом, но решил продолжить путь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Второй шлагбаум был на выезде из двора

Видео: АСТ-54 / «ВКонтакте»

Шлагбаум от напора автомобиля развернулся, а у Toyota Corolla слетели крепления багажника. Тем не менее водитель проехал через закрытый шлагбаум и двинулся дальше. Как утверждает подписчик, который поделился видео в «АСТ-54», шлагбаумы от удара сломались.

В августе этого года в Новосибирске мужчина в кепке, перчатках и балаклаве открутил шлагбаум и утащил его. Инцидент попал на видео.

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ШлагбаумВодительНовосибирскДвор
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