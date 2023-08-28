Новосибирец в балаклаве открутил шлагбаум во дворе девятиэтажки и утащил его: видео

В ночь на 28 августа в Новосибирске мужчина в кепке, перчатках и балаклаве открутил крепления шлагбаума во дворе девятиэтажки на улице Олеко Дундича. Сам шлагбаум он унес в сторону гаражей, стоящих неподалеку. Видеозаписи с камер уличного наблюдения в редакцию прислала жительница дома, сохранившая анонимность.
— В домовом чате нашем эти видеозаписи опубликовали. Дело было сегодня ночью, около 04:00. Видно, что мужчина готовился: у него инструменты, маска, перчатка. Отмечу, что члены нашего чата отправились в ту сторону, куда уходил мужчина, и нашли этот шлагбаум рядом с гаражами. Сейчас его установили на место, — рассказала НГС читательница. — Обращался ли кто-то в полицию по данному факту, мне неизвестно.
По версии женщины, мужчина, вероятно, живет в одной из пятиэтажек неподалеку. Ранее между соседями уже возникали разногласия из-за этого шлагбаума.
Девятиэтажку обслуживает управляющая компания ЖКХ «Гарант». Журналисту НГС в приемной заявили, что им ничего неизвестно о похищении шлагбаума и его возврате.
Ранее новосибирцы вырвали шлагбаум, который мешал им выехать из дачного общества.