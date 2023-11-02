«Глухая пробка»: 10-балльные заторы сковали Новосибирск

2 ноября в Новосибирске начался снегопад. Во время снежных осадков в городе образовались пробки, к вечеру ситуация на дорогах Новосибирска оценивается в 10 баллов. Об этом сообщается на сайте 2ГИС.
По данным сервиса, в 18:00 часов пробки появились на правом берегу Новосибирска на улицах Кирова, Большевистской, Чехова. В красный цвет окрасились дороги на Ипподромской, Красном проспекте, Семьи Шамшиных, Нарымской и Дуси Ковальчук.
Движение затруднено в районе станций метро Красный проспект, Гагаринская, Заельцовская. Затор также образовася на улице Залесского, уточнил пользователь 2ГИС.
— Глухая пробка, — сообщил пользователь сервиса Иван Иванов.
На левом берегу Новосибирска заторы зафиксировали на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Большой, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской, Петухова и других.
Пользователи 2ГИС сообщают о не менее 15 ДТП. Одно из них, по сообщениям новосибирцев, заметили на Красном проспекте у перекрестка с улицей Фрунзе. При этом сайт «Яндекс Карты» оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска в 8 баллов.