Пьяный сибиряк потребовал два дополнительных места в самолете — стюардесса вызвала полицию

— Мужчина объяснил свое желание тем, что незадолго до полета у него прошла операция на позвоночник, после которой ему некомфортно сидеть. Стюардесса была вынуждена отказать пассажиру в просьбе, что его категорически не устроило, и начался словесный конфликт. Так как от мужчины исходил устойчивый запах ранее употребленного алкоголя, бортпроводники приняли решение вызвать наряд полиции, — сообщили в полиции.