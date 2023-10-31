Пьяный сибиряк потребовал два дополнительных места в самолете — стюардесса вызвала полицию

Пассажир рейса в Новосибирск потребовал два дополнительных места, ссылаясь на то, что у него была операция на позвоночник. Стюардесса отказала мужчине, но он устроил конфликт. Тогда на борт пришли полицейские.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Дальневосточному округу, пьяный 43-летний житель Кемеровской области собирался лететь из Владивостока в Новосибирск. Перед вылетом мужчина попросил у стюардессы два дополнительных места, чтобы в полете лежать.
— Мужчина объяснил свое желание тем, что незадолго до полета у него прошла операция на позвоночник, после которой ему некомфортно сидеть. Стюардесса была вынуждена отказать пассажиру в просьбе, что его категорически не устроило, и начался словесный конфликт. Так как от мужчины исходил устойчивый запах ранее употребленного алкоголя, бортпроводники приняли решение вызвать наряд полиции, — сообщили в полиции.
Сотрудники МВД проводили пассажира в дежурную часть и предложил пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался. На сибиряка составили административный протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Сибиряку грозит штраф от 500 до 1500 рублей или арест на срок до пятнадцати суток.
В полиции напоминают, что если вы появляетесь на улице, стадионе, в сквере, парке, в общественном транспорте, и других местах в состоянии опьянения, то такое поведение влечет административную ответственность.
Недавно пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград потребовалась помощь медиков, мужчина не смог самостоятельно выйти из самолета.