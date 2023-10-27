Запросили медиков к трапу: пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград стало плохо на борту

55-летнему пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград потребовалась помощь медиков. Мужчина не смог самостоятельно выйти из самолета.
— Командир самолета, летевшего из Новосибирска в Волгоград, попросил вызвать скорую помощь к трапу, — рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Пассажиру стало плохо во время полета.
Лайнер авиакомпании S7 Airlines приземлился в Волгограде в 21:50, и первой на борт поднялась бригада врачей.
Ранее у пассажирского самолета S7 из Новосибирска сработал сигнал разгерметизации. Пилот решил продолжить полет Горно-Алтайска.