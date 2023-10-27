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Запросили медиков к трапу: пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград стало плохо на борту

Врачи оказали помощь мужчине прямо в салоне самолета

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Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании S7

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55-летнему пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград потребовалась помощь медиков. Мужчина не смог самостоятельно выйти из самолета.

— Командир самолета, летевшего из Новосибирска в Волгоград, попросил вызвать скорую помощь к трапу, — рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Пассажиру стало плохо во время полета.

Лайнер авиакомпании S7 Airlines приземлился в Волгограде в 21:50, и первой на борт поднялась бригада врачей. 55-летнему мужчине оказали помощь прямо в салоне самолета, сделав укол, стабилизировавший давление. В конечном итоге мужчина поблагодарил врачей за помощь и отказался от дальнейшей госпитализации.

Медики оказали мужчине необходимую помощь, стабилизировав состояние

Медики оказали мужчине необходимую помощь, стабилизировав состояние

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Ранее у пассажирского самолета S7 из Новосибирска сработал сигнал разгерметизации. Пилот решил продолжить полет Горно-Алтайска.

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Медицинская помощьПассажирВолгоградНовосибирск
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