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«На Писарева снова забулькало»: на перекрестке с Красным проспектом затопило дорогу

Это могло произойти из-за забитого коллектора

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Инцидент произошел утром

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Утром 12 октября в Новосибирске затопило дорогу на перекрестке Писарева и Красного проспекта. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что вода вытекла из дренажного колодца.

— На Писарева снова забулькало. При том, что ее полностью перекрывали для ремонта теплосетей почти на месяц меньше года назад, — написал в редакцию НГС.

Дорога была затоплена, с поверхности поднимался пар

Дорога была затоплена, с поверхности поднимался пар

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В пресс-службе СГК рассказали, что поток воды остановили:

— Выход воды произошел из дренажного колодца в процессе слива теплоносителя из теплотрассы — для устранения дефекта. Сброс теплоносителя прекратили. Предполагаем, что ливневый коллектор был засорен, поэтому сложилась такая ситуация. Коллектор нам не принадлежит.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему произошло подтопление и будет ли проведена очистка коллектора.

Крупный ремонт теплотрассы на улице Писарева проводили в 2021 году. Дорога была закрыта более двух месяцев. Также проезд запрещали в апреле 2022 года, потому что там ремонтировали дорожное полотно.

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Затопило дорогуПисареваСГККоллектор
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