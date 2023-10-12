«На Писарева снова забулькало»: на перекрестке с Красным проспектом затопило дорогу

Утром 12 октября в Новосибирске затопило дорогу на перекрестке Писарева и Красного проспекта. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что вода вытекла из дренажного колодца.
— На Писарева снова забулькало. При том, что ее полностью перекрывали для ремонта теплосетей почти на месяц меньше года назад, — написал в редакцию НГС.
В пресс-службе СГК рассказали, что поток воды остановили:
— Выход воды произошел из дренажного колодца в процессе слива теплоносителя из теплотрассы — для устранения дефекта. Сброс теплоносителя прекратили. Предполагаем, что ливневый коллектор был засорен, поэтому сложилась такая ситуация. Коллектор нам не принадлежит.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему произошло подтопление и будет ли проведена очистка коллектора.
Крупный ремонт теплотрассы на улице Писарева проводили в 2021 году. Дорога была закрыта более двух месяцев. Также проезд запрещали в апреле 2022 года, потому что там ремонтировали дорожное полотно.