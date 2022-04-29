Улицу Писарева опять перекрыли — сколько будет стоять Красный проспект и как объехать эти пробки
После осеннего ремонта теплотрассы на улице идет ремонт полотна
Осенью прошлого года мы писали о длительном перекрытии улицы Писарева на участке от Красного проспекта до Мичурина — тогда это не только привело к закрытию троллейбусного маршрута, но и к появлению жестких пробок на Красном проспекте. К зиме движение открыли, но сейчас опять перекрыли, спровоцировав новые пробки, — авторедактор НГС Дмитрий Косенко узнал, что происходит и когда всё это кончится.
Это пересечение Красного проспекта и улицы Писарева, мы видим, что улица перекрыта бетонными блоками, перед ними припаркованы машины. На самой улице идут дорожные работы — люди с лопатами, горы щебня.
А это пробка в сторону центра, которая начинается от «Ройял-Парка», и на снимке даже не самый утренний час пик, а пост-час пик. Почему же стоят эти автомобили и как это связано с улицей Писарева?
Дело в том, что левого поворота сейчас на улицу Писарева нет, и водители, которым нужно свернуть в район Мичурина, едут по Красному проспекту до перекрестка с улицей Достоевского и поворачивают налево там.
А перекресток этот имеет малую пропускную способность, желающие повернуть налево забивают левый ряд, прямо остается только средний ряд. Правый ряд — только для автобусов. Вот и вся механика образования этой пробки.
В вечерний час пик еще хуже. Пробка до площади Калинина может тянуться хоть от Гоголя. А почему? Водителям, которые ранее поворачивали с проспекта направо на ул. Писарева, приходится ехать прямо до пл. Калинина. Тем самым они увеличивают транспортный поток в сторону площади. А на площади сейчас затруднен правый съезд на улицу Дуси Ковальчук из-за недавнего строительства трамвайной платформы, в итоге машины забивают пл. Калинина и усиливают пробку на Красном.
В чем причина?
Прошлой осенью на улице Писарева долго перекладывали магистральные трубопроводы и бетонировали тепловые колодцы, жители жаловались на перекрытие. Когда работы закончили, дорогу успели сделать только во временном варианте — лишь бы снять перекрытие и открыть улицу. А сейчас настало время капитального ремонта.
Работы заказало МУП «Энергия», которое обслуживает тепловые сети Новосибирска. Контракт стоимостью 87 миллионов рублей получила компания ООО СК «Стройэнергоресурс».
— Как раз те самые работы, которые называются «восстановление и благоустройство после выполнения строительно-монтажных работ». Как только открылись асфальтовые заводы, мы сразу приступили к восстановлению и благоустройству. Вообще у нас срок установлен до 1 мая, но я думаю, что мы откроем раньше на день-два, — рассказал о перспективах ремонта главный инженер МУП «Энергия» Вячеслав Квашнев.
Как объехать?
А пока, да и в случае любых затруднений на Красном проспекте, покажем вам объездные пути при движении из центра в северном направлении. Варианта два — можно выбрать улицу Нарымскую и далее путь по улице Дмитрия Донского, либо уйти по Гоголя на Ипподромскую магистраль (зеленые линии). А если едете в центр — на площади Калинина уходите на улицу Дуси Ковальчук направо или налево, и далее по Нарымской или по Ипподромской магистрали (синие линии).
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