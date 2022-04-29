Улицу Писарева опять перекрыли — сколько будет стоять Красный проспект и как объехать эти пробки

Осенью прошлого года мы писали о длительном перекрытии улицы Писарева на участке от Красного проспекта до Мичурина — тогда это не только привело к закрытию троллейбусного маршрута, но и к появлению жестких пробок на Красном проспекте. К зиме движение открыли, но сейчас опять перекрыли, спровоцировав новые пробки, — авторедактор НГС Дмитрий Косенко узнал, что происходит и когда всё это кончится.