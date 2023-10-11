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В московском метро столкнулись поезда. Возможна ли такая ситуация в Новосибирске?

Чтобы не допустить подобного, в подземке проводят регулярные проверки

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Для машинистов проводят регулярное обучение

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В Москве днем 11 октября на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда серий «Номерной» и «Яуза». Это произошло на станции «Печатники». В результате несколько человек пострадали. В новосибирском метрополитене объяснили, возможна ли похожая ситуация на наших линиях.

— Такая ситуация возможна в любом метрополитене. Чтобы такого не происходило, работают все службы. Регулярно проходят различные тренировки и занятия у машинистов, проводятся проверки как плановые, так и внеплановые. Что именно произошло в Москве, с уверенностью сказать нельзя, нужно ждать заключения экспертизы, которая точно будет проводиться, — пояснил глава пресс-службы новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Как уточнил Владимир Кузменкин, информацию, которая будет получена после экспертизы, разошлют во все метрополитены страны, чтобы не допускать повторения событий.

По данным MSK1.RU, в результате ЧП пострадали пять пассажиров. В поезде зажало машиниста — по предварительной информации, у него сломана нога, а также есть многочисленные порезы от стекол. В МЧС России сообщили, что машиниста освободили спасатели.

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