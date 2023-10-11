В московском метро столкнулись поезда. Машиниста зажало в кабине, есть пострадавшие

В московском метро на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда — «Номерной» и «Яуза». Это произошло на станции «Печатники». Как сообщил столичный дептранс в своём телеграм-канале, это произошло из-за наката старого состава.
— Утром на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд, — говорится в сообщении дептранса.
По данным MSK1.RU, в результате ЧП пострадали пять пассажиров. В поезде зажало машиниста — по предварительным данным, у него сломана нога, а также есть многочисленные порезы от стёкол. В МЧС России сообщили, что машиниста освободили спасатели.
В дептрансе предупредили, что сейчас нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Специалисты работают над восстановлением движения. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, на восстановление движения уйдёт несколько часов.
Обо всем, что сейчас происходит на месте инцидента, в онлайн-трансляции рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.