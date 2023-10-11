В московском метро столкнулись поезда. Машиниста зажало в кабине, есть пострадавшие

В дептрансе предупредили, что сейчас нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Специалисты работают над восстановлением движения. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, на восстановление движения уйдёт несколько часов.



Обо всем, что сейчас происходит на месте инцидента, в онлайн-трансляции рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

