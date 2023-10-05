Четыре автобуса изменят маршруты в Новосибирске — их пустят в обход дороги из-за ярмарки

В Новосибирске на площади Карла Маркса пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Из-за события в городе частично перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев и изменят маршруты общественного транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии.
По данным городской администрации, участок улицы Сибиряков-Гвардейцев от Покрышкина до площади Карла Маркса хотят закрыть для движения 7 октября с 06:00 до 16:00. На это время в Новосибирске по новой схеме организуют движение автобусов №29, 43, 45 и 60. Общественный транспорт пустят по маршрутам:
— автобус № 29 «Юго-Западный ж/м — ЖК «Акварельный» на участке от улицы Римского-Корсакова до Вертковской будет двигаться по Титова, площади им. Карла Маркса, улицам Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, далее транспорт следует по действующей схеме;
— автобус №43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода» на участке от Новогодней до Блюхера пустят по улице Покрышкина, затем — по действующей схеме;
— автобус № 45 «Чемской бор — Центральный корпус» на участке от Новогодней до проспекта Карла Маркса пойдет по улице Покрышкина и площади им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении он будет двигаться по действующей схеме;
— автобус №60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м» на период ограничений будет двигаться по действующей схеме в прямом направлении. В обратном на участке от Новогодней до Блюхера его пустят по улице Покрышкина, затем — по действующей схеме.
На сайте мэрии Новосибирска указано, что ярмарка откроется на площади Карла Маркса в 10:00, ее организаторами выступают управление потребительского рынка мэрии и администрация Ленинского района.
В конце сентября стало известно, что в Новосибирске на полгода могут сузить проезд по площади Трубникова. Ограничение панируется ввести с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024 года.