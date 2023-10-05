Четыре автобуса изменят маршруты в Новосибирске — их пустят в обход дороги из-за ярмарки

По данным городской администрации, участок улицы Сибиряков-Гвардейцев от Покрышкина до площади Карла Маркса хотят закрыть для движения 7 октября с 06:00 до 16:00. На это время в Новосибирске по новой схеме организуют движение автобусов №29, 43, 45 и 60. Общественный транспорт пустят по маршрутам:

