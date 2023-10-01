В мэрии Новосибирска объяснили, кто должен пересаживать пассажиров сломанного автобуса

В мэрии Новосибирска объяснили, как экипаж автобуса должен пересаживать пассажиров при поломке. Пояснение сделали после инцидента с автобусом
В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии уточнили, что пересадку должен организовать водитель или кондуктор из неисправного транспорта. После этого пассажиры могут отправиться в путь с теми же билетами, не доплачивая.
— В соответствии с требованиями Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в случае прекращения перевозки в связи с неисправностью транспортного средства пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком,- объяснили специалисты алгоритм действий.
Как объяснили в департаменте, с сотрудниками, работающими на маршруте, провели внеплановый инструктаж по соблюдению правил перевозки.
Проблемы у пассажиров возникают не только на наземном транспорте. Жители города жалуются на то, что на станции метро «Площадь Маркса» продолжают образовываться пробки из пассажиров. 29 сентября утром читатели НГС снова заметили десятки людей в вестибюле и у рамок.