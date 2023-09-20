Люди в недоумении: автобус №95 отказался везти пассажиров сломавшегося автобуса №98 — причина проста

Людей не довезли до конечной и высадили на остановке «Жилмассив Волочаевский», сообщив, что можно с их билетами добраться на другом автобусе.



Следующим подъехал автобус №95, в который сели горожане. Но кондуктор в салоне грубо отказалась обслуживать по билетам, мотивировав это тем, что у транспортных средств разные перевозчики.



— Ждите 98-й и поезжайте на нем дальше! — заявила сотрудница транспортной компании.



На вопрос корреспондента дать более подробный ответ для разъяснения ситуации, женщина категорически отказалась отвечать. Некоторые пассажиры остались в недоумении.



НГС обратились с вопросом в ЦУГАЭТ. В компании не прокомментировали проблему. В «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» — предприятии управления городским транспортом и его обслуживания, объяснили днем 19 сентября, что у них пока нет данных о произошедшей поломке автобуса №98.



Сотрудник ООО «Оста», перевозчик автобуса №95 автобуса подтвердил, что их транспорт не обслуживает граждан с билетами другого транспорта даже при его поломке.



Корреспондент направила в мэрию Новосибирска вопрос о том, почему сотрудники отказываются перевозить пассажиров в подобных обстоятельствах, чтобы знать алгоритм действий в непредвиденных ситуациях.



С 1 сентября в Новосибирске начал работать обновленный маршрут троллейбуса №29 от Южно-Чемского жилмассива до ЖК «Новомарусино». Местным жителям не понравилась реорганизация. Как объяснили горожане, теперь ждать транспорта до поликлиники или школы приходится дольше. Корреспондент НГС прокатилась на троллейбусе и выяснила все плюсы и минусы нового маршрута.

