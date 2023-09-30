Жители Новосибирска застряли в Арабских Эмиратах — их рейс постоянно переносят

Жители Новосибирска не могут улететь из Дубай уже второй день. Рейс из ОАЭ постоянно откладывают. То же самое происходило и в Новосибирске.

Предпринимательница из Новосибирска Елена Чернявская должна была с семьей, друзьями и детьми улететь из Дубай 29 сентября. Рейс был запланирован на 12:45, но в 5:30 от компании S7 пришло уведомление о переносе рейса на 19:58.