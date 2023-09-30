Жители Новосибирска застряли в Арабских Эмиратах — их рейс постоянно переносят

Жители Новосибирска не могут улететь из Дубай уже второй день. Рейс из ОАЭ постоянно откладывают. То же самое происходило и в Новосибирске.
Предпринимательница из Новосибирска Елена Чернявская должна была с семьей, друзьями и детьми улететь из Дубай 29 сентября. Рейс был запланирован на 12:45, но в 5:30 от компании S7 пришло уведомление о переносе рейса на 19:58.
— Пытались связаться с туроператором через которого приобретали путевку, местный гид, он не выходил на связь. На горячей линии S7 трубку не брали. После многочисленных разъяснений с местными туроператорами нам сказали, что трансфер заберет нас в 14, затем в 16, затем сказали, что трансфер уезжает без нас, а мы остаёмся в отеле, — объяснила Елена.
На горячей линии S7 сибирячке рассказали, что рейс отложен, но причин не назвали. Вскоре они прочитали в новостях о проблемах с выдачей разрешений.
— Дозвонились в службу поддержки туроператора — ответ: это не в нашей компетенции, вина S7. Мы добились, чтобы нам вызвали трансфер, увезли в аэропорт и там бы мы связались с представителем S7. Представителя S7 там не было, он уехал домой, — поделилась Елена, приложив скриншоты переписки с туроператором.
Две семьи S7 разместили в гостинице и предоставили ужин, завтрак и обед. Информации о вылете не было. Сегодня с утра Елена узнала, что рейс перенесли на 18:00. Сейчас семьи ждут трансфер из гостиницы, который увезет их в аэропорт.
С информационного табло на сайте Толмачево рейс Новосибирск-Бангок пропал. Раннее там писали, насколько рейс задерживается. Рейс Дубай-Новосибирск, по информации с сайта Толмачево, должен прилететь в 3 часа ночи 1 октября по расчетному времени.
Как рассказала НГС другая пассажирка рейса Дубаи-Новосибирск Екатерина Бородина, они сейчас не проходят регистрацию. Ждут, когда самолет из Новосибирска прилетит в ОАЭ и какая информацию будет дальше.
Напомним, рейс Новосибирск — Дубай не смог вылететь из-за отсутствия разрешения от Росавиации. Задержки вчера произошли по всей стране. В S7 также подтвердили, что они ожидают разрешения от российских властей.