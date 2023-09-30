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Ожидание — 28 часов: в Новосибирске снова перенесли рейс в Дубай — пассажиры ждут больше суток

Авиакомпания не получила разрешение на полет

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В авиакомпании пассажирам сообщили о проблемах с разрешением

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Рейс Новосибирск-Дубай сегодня, 30 сентября, снова перенесли. Сейчас вылет назначен на 12:30. Должен был вылететь самолет в 8:30 вчера, 29 сентября. Его несколько раз переносили. Последний раз пассажирам пообещали вылет в 4:30 утра. Как рассказала читательница НГС Ольга, рейс сейчас проходит контроль.

— Мы не вылетели, очередной перенос был вчера около 23.00, перенос с 4.00 на 12.30. Сейчас мы в аэропорту, контроль наш рейс проходит. Больше информации нет, — поделилась пассажирка рейса.

На ночь S7 предоставляли пассажирам гостиницу и еду. По данным сайта Толмачево, посадка на борт запланирована на 11:50. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, но на момент публикации ответа не было.

Напомним, рейс Новосибирск-Дубай не смог вылететь из-за отсутствия разрешения от Росавиации. Задержки вчера произошли по всей стране. В S7 также подтвердили, что они ожидают разрешения от российских властей.

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