Ожидание — 28 часов: в Новосибирске снова перенесли рейс в Дубай — пассажиры ждут больше суток

Рейс Новосибирск-Дубай сегодня, 30 сентября, снова перенесли. Сейчас вылет назначен на 12:30. Должен был вылететь самолет в 8:30 вчера, 29 сентября. Его несколько раз переносили. Последний раз пассажирам пообещали вылет в 4:30 утра. Как рассказала читательница НГС Ольга, рейс сейчас проходит контроль.