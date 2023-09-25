freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 96.04
eur 102.25
Тема дняКоммуналка вырастет сразу на 9,8% в следующем году
Все новости
Все новости

«Адски задерживается». Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск не может вылететь 8 часов

В авиакомпании принесли извинения пассажирам

4 181

Задержка рейса произошла 25 сентября

Поделиться

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск задерживается на 8 часов. Информацию об этом сообщила читательница НГС.

— Адски задерживается. Говорят: «Авиакомпания приносит свои извинения за вынужденные неудобства», — рассказала читательница.

Рейс должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 22:50 по местному времени

Рейс должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 22:50 по местному времени

Поделиться

Информация о задержке рейса также появилась на сайте Толмачево, в пресс-службе аэропорта сообщили, что необходимо обращаться к авиакомпании. НГС направил запрос в S7.

В Новосибирск самолет должен был прилететь в 7:10

В Новосибирск самолет должен был прилететь в 7:10

Поделиться

Недавно в Толмачево вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ. Одному из пассажиров стало плохо.

По теме

СамолетЗадержкаРейсS7 AirlinesСанкт-Петербург
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter