«Адски задерживается». Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск не может вылететь 8 часов

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск задерживается на 8 часов. Информацию об этом сообщила читательница НГС.
— Адски задерживается. Говорят: «Авиакомпания приносит свои извинения за вынужденные неудобства», — рассказала читательница.
Информация о задержке рейса также появилась на сайте Толмачево, в пресс-службе аэропорта сообщили, что необходимо обращаться к авиакомпании. НГС направил запрос в S7.
Недавно в Толмачево вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ. Одному из пассажиров стало плохо.