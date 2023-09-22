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Были подозрения на инфаркт: в Новосибирске вынужденно сел самолет с больным пассажиром

Борт летел из Домодедово в Улан-Удэ

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Пассажира госпитализировали

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Ночью 21 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ. Причиной посадки стала болезнь одного из пассажиров. Эту информацию НГС подтвердили в компании «Смартавиа», обслуживавшей рейс.

— Именно недомогание одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки, — отметили в авиакомпании.

По информации «Смартавиа», у пассажира было подозрение на инфаркт, его госпитализировали. Остальных пассажиров доставили в Улан-Удэ, добавили в авиакомпании.

На онлайн-табло Толмачево мы не нашли информации об этом рейсе. В «Смартавиа» объяснили это следующим образом:

— На онлайн-табло аэропорта действительно не могло быть информации, так как речь идет не о плановом рейсе, а о вынужденной посадке.

12 сентября Новосибирской области совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Борт, приземлившийся в Убинском районе, летел по маршруту Сочи — Омск. В самолете находилось 167 человек. НГС следил за инцидентом в онлайн-режиме. Пассажирам самолета начали выплачивать компенсацию — по 100 тысяч рублей.

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