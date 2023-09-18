«Водитель заботливо включил аварийку»: скейтбордист прицепился к авто и прокатился по Академгородку — видео

— Мы с мужем ехали по Морскому проспекту и заметили этого парня на проезжей части. Он ехал, держась за автомобиль, похоже водитель — его знакомый, так как он заботливо включил аварийку. К сожалению, на фото и видео нельзя разобрать номер автомобиля. Скейтбордист был в капюшоне, на вид он — совершеннолетний, — рассказала НГС Лидия.

