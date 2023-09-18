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«Водитель заботливо включил аварийку»: скейтбордист прицепился к авто и прокатился по Академгородку — видео

Свидетелем опасного развлечения стала читательница НГС

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По словам очевидца, нарушитель вышел из подросткового возраста, выглядит взрослым

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Вечером 16 сентября по Морскому проспекту Академгородка проехал новосибирец на скейте, прицепившись к автомобилю руками. Опасную выходку на видео запечатлела читательница НГС Лидия.

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Скорость движения дуэта нарушителей ПДД была невысокой

Видео: Лидия

— Мы с мужем ехали по Морскому проспекту и заметили этого парня на проезжей части. Он ехал, держась за автомобиль, похоже водитель — его знакомый, так как он заботливо включил аварийку. К сожалению, на фото и видео нельзя разобрать номер автомобиля. Скейтбордист был в капюшоне, на вид он — совершеннолетний, — рассказала НГС Лидия.

По мнению адвоката Дениса Садовского, действия водителя и скейтбордиста нарушают несколько пунктов Правил дорожного движения.

— Налицо нарушение п 1.5 и п. 24.9 ПДД: создание помех для участников дорожного движения и нарушение правил буксировки индивидуальных средств передвижения. Скейтбордиста можно попытаться привлечь к административной ответственности по ст.12.29 КоАП РФ: нарушение правил дорожного движения участником. Но именно такой практики у нас мало, — сказал НГС Садовский после просмотра видео.

НГС обратился за комментарием в МВД Новосибирской области.

— В полицию информацию об этом нарушении не поступала. Но проверка будет проведена. Скейтборд транспортным средством не считается, следовательно, им управляет пешеход. Выход пешехода в неположенном месте грозит штрафом в 500 рублей, — сообщили в МВД НСО.

В конце августа подросток прокатился на капоте машины по Новосибирску и снял себя на видео.

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