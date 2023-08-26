Подросток прокатился на капоте машины по Новосибирску и снимал себя на видео — какой штраф грозит водителю

Подросток проехался на капоте машины по Новосибирску. Видео с поездкой опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».
— Время ехать домой, и мы едем. Всем хорошего настроения. Мы двигаемся, все нормально, — говорит автор видео.
Видео появилось в Сети 26 августа. Судя по кадрам, сибиряк так проехался по улице Серебренниковской.
— По данному факту, согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, водителю за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Ранее в Новосибирске мужчина прокатился по городу в открытом багажнике. Эта поездка попала на видео.