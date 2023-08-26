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Подросток прокатился на капоте машины по Новосибирску и снимал себя на видео — какой штраф грозит водителю

Опасная поездка попала на видео

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Судя по кадрам юноша прокатился так по улице Серебренниковской

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Подросток проехался на капоте машины по Новосибирску. Видео с поездкой опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».

— Время ехать домой, и мы едем. Всем хорошего настроения. Мы двигаемся, все нормально, — говорит автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Видео появилось в Сети 26 августа. Судя по кадрам, сибиряк так проехался по улице Серебренниковской.

— По данному факту, согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, водителю за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске мужчина прокатился по городу в открытом багажнике. Эта поездка попала на видео.

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