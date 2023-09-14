За перевозки на троллейбусе №29 готовы заплатить 850 миллионов — на маршруте работает «Горожанин»

В Новосибирске за работу перевозчика на маршруте троллейбуса №29 готовы заплатить 850 миллионов рублей за три года. На сайте госзакупок начали искать подрядчика.
Заказчиком выступает «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Маршрут проходит от остановки «Улица Александра Чистякова» до ЖК «Новомарусино». Длина маршрута составляет 38 километров. Максимальное число троллейбусов на маршруте — 24.
— Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам в границах города Новосибирска по маршруту № 29, — говорится в документах.
Перевозчику предстоит работать на маршруте с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2027 года.
С 1 сентября на маршруте №29 начали работать новые троллейбусы «Горожанин», которые могут проехать 20 километров автономно, без подключения к контактной сети. Новосибирцы писали в социальных сетях, что по утрам в салонах не хватает места. Мэр Анатолий Локоть объяснял, что сейчас проходит прикатка маршрута.