В Новосибирске установят новые автобусные остановки — смотрим карту

В Новосибирске хотят установить новые остановки общественного транспорта. Городские власти ищут подрядчиков для выполнения работ по их обустройству.
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 8 сентября. Работы проведут на девяти остановках города, заказчиком обустройства выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».
В техническом задании указано, что состав работ включает в себя установку остановочных павильонов и урн для мусора, которые предоставляет заказчик. На некоторых участках планируется обустроить заездные карманы и тротуары, в комплект для установки входят как павильоны, так и информационные таблички и знаки.
В документах имеются названия остановочных пунктов, где проведут работы. В списки вошли остановки в Кировском, Первомайском и Советском районах, в том числе остановки «Путепровод», «ул. Керченская», «Больница №9», «Автобаза» и другие. Мы подготовили карту, на которой указали месторасположение остановок.
— Предмет контракта: выполнить строительно-монтажные работы по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта в городе Новосибирске, — указано в документах.
Завершить работы по контрактам необходимо до 30 ноября 2023 года, общая начальная цена двух контрактов достигает более 14 миллионов рублей. Определить подрядчиков закупок планируется 16 сентября.
В конце августа в городе объявили аукцион для обустройства трамвайных остановок. Подрядчик займется благоустройством остановочных пунктов в пяти районах города.