В Новосибирске установят новые автобусные остановки — смотрим карту

В техническом задании указано, что состав работ включает в себя установку остановочных павильонов и урн для мусора, которые предоставляет заказчик. На некоторых участках планируется обустроить заездные карманы и тротуары, в комплект для установки входят как павильоны, так и информационные таблички и знаки.

