В Новосибирске установят новые трамвайные остановки — где их разместят

В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановочных пунктов трамвая. Власти объявили аукцион для размещения павильонов на восьми остановках города.
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Подрядчик займется благоустройством остановочных пунктов в пяти районах города.
В документах сказано, что работы выполнят на остановках «Ул. Депутатская», «Магазин "1000 мелочей"», «Стадион "Спартак"», «Магазин "Детский мир"», «Ул. Волочаевская», «Клуб им. Чехова», «Пос. Чемской», там планируется разместить по одному комплекту павильонов. Еще два установят на остановке «Архитектурно-строительный университет».
Состав работ включает в себя установку остановочных павильонов, которые предоставляет заказчик. В комплект для размещения входят павильоны, урны, информационные таблички и другое. Определить подрядчика работ планируется 7 сентября, начальная цена контракта составляет 10,7 миллиона рублей. Выполнить работы необходимо до 30 октября этого года.
В конце июля стало известно, что в Новосибирске отремонтируют остановки общественного транспорта. Ремонт проведут на 42 остановках города.