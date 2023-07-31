Более 40 автобусных остановок отремонтируют в Новосибирске — где проведут работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует остановки общественного транспорта на левом берегу города. За выполнение работ участнику закупки заплатят более 499 тысяч рублей.
Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок 31 июля. Ремонт проведут на 42 остановках Ленинского района.
В документах указано, что на 35 остановках их списка подрядчик установит новые урны. На «Горской» победитель аукциона разместит заднюю стеклянную стенку остановки и восстановит сиденье, на «Пл. Станиславского» — боковые и задние стенки сооружения.
Аналогичные работы также планируется провести на остановках «Завод Сибсельмаш», «ДК завода Сибтекстильмаш» и «Петропавловской».
В документах указаны наименования остановок, где планируется провести ремонт. В ведомость объемов работ вошли:
- «Завод Сибсельмаш» по улице Станционная, 38 к11;
- «ДК завода Сибтекстильмаш» по улице Забалуева, 64;
- «Клуб им. Чехова» по улице Титова, 51а;
- «Петропавловская» по улице Титова, 41/1 и 40;
- «Пл. Станиславского» по улице Станиславского, 14;
- «ГУМ» по улице Ватутина, 31;
- «Новосибирская» по улице Новосибирская, 19а;
- «Горская (пр. Карла Маркса)» по улице проспект Карла Маркса, 30;
- «Степная» по улице Станиславского, 22;
- «Кирзавод» по улице Кирзаводская, 7;
- «Танкистов» по улице Титова, 205;
- «Районая» по улице Вертковская, 86 и 109;
- «Тепличная» по улицам Котовского, 3 и Планировочная, 8;
- «Новогодняя» по улице Геодезическая, 10;
- «Метро Студенческая» по улице Геодезическая, 13а;
- «Покрышкина» по улице площадь Карла Маркса, 6/1;
- «Метро Площадь Маркса/Магазин Кристалл» по улице Покрышкина, 6;
- «Метро Площадь Маркса» по улице площадь Карла Маркса, 3;
- «Вокзал Новосибирск-западный» по улице Широкая, 26в;
- «Бийская» по улице Херсконская, 4 к1;
- «Магазин Кристалл» по улице Титова, 1;
- «Ватутина» по улице проспект Карла Маркса, 4а;
- «Пермская» по улицам Титова, 94 и Расковой, 33;
- «Широкая» по улице Широкая, 129/1;
- «ГСК Ромашка» по улице Большая, 274;
- «ПМК» по улице Большая, 310 к1;
- «Управление механизации (ул. Большая)» по улице Большая, 153;
- «Магазин №24» по улице Большая, 181;
- «Северная площадка» по улице Большая, 271;
- «Большая» по улице Большая, 369/1 к1;
- «2-я Станционная» по улице Станционная, 24;
- «Филатова» по улице Забалуева, 23;
- «МНТК Микрохирургия глаза» по улице Танкистов, 23 к2;
- «Кирзавод (трамвайная)» по улице Кирзаводская, 7;
- «Лесоперевалка» по улицам проезд Энергетиков, 8/1 и 1-я Шоссейная, 21;
- «Автокомбинат» по улице Троллейная, 85;
- «Олимпийская» по улицам Станционная, 81 к3 Олимпийская, 39;
- «Криводановский карьер» по улице Клубная, 98а;
- «Широкий пер.» по улице Титова, 141;
- «Спортивная» по улице Спортивная, 19;
- «Микрорайон Чистая Слобода» по улице Титова, 255;
- «Телецентр» по улице Титова, 15.
Выполнить работы контракту необходимо до 15 октября этого года, заказчиком ремонта выступает МКУ Новосибирска «Ленинское». Подать заявку на участие в аукционе можно до 8 августа, определить подрядчика планируется 9 августа.
В апреле стало известно, что в Новосибирске поставят новые остановочные пункты общественного транспорта. Для города решили закупить 48 автобусных остановок.