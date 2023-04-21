Новые автобусные остановки закупят для Новосибирска — показываем эскиз

В Новосибирске объявили аукцион на поставку новых остановочных пунктов общественного транспорта. За работы готовы заплатить более
Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Согласно документам, городские власти закупят для Новосибирска 48 автобусных остановок.
Внешнюю отделку павильона выполнят из монолитного поликарбоната, сооружение планируется остеклить с трех сторон. Остановочный павильон оборудуют лавкой, урной, дорожным знаком и антивандальной защитой.
— Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, — указано в документах.
Поставить товар необходимо до 15 июня этого года. Источником финансирования выступает бюджет Новосибирска на 2023 год.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, где планируется разместить новые остановочные павильоны.
В конце декабря мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 17 остановочных павильонов общественного транспорта. На них выделили