Новые автобусные остановки закупят для Новосибирска — показываем эскиз

— Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, — указано в документах.

