Мэрия Новосибирска заказала 17 остановочных павильонов — как они выглядят

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение о покупке таких павильонов.

Недавно мы писали, что в Новосибирске разместят три новых остановочных павильона в Дзержинском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 2,6 миллиона рублей.

