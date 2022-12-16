Мэрия Новосибирска заказала 17 остановочных павильонов — как они выглядят

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 17 остановочных павильонов общественного транспорта. На это готовы потратить 1,6 миллиона рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупки.
Как говорится в документах, павильоны планируют поставить до 30 декабря. Они должны представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых стенок, скамьи для сидения и урны, изготовленной в стиле павильона. В каркасе правой от фасада боковой стенки должно быть предусмотрено декоративное смотровое окно.
Остановочные павильоны закупят из бюджета Новосибирска, заказчик — Городской центр организации дорожного движения, заявки на участие в аукционе принимают до 22 декабря.
В ноябре прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что для города больше не будут покупать остановочные павильоны в виде жестяных «коробочек».
— Следует приводить в порядок все остановки, которые существуют в Новосибирске. Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счет бюджета. Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо, — заявил мэр во время пресс-конференции 11 ноября.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение о покупке таких павильонов.
Недавно мы писали, что в Новосибирске разместят три новых остановочных павильона в Дзержинском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 2,6 миллиона рублей.