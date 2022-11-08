На остановках в Новосибирске поставят павильоны и сделают заездные карманы — показываем где
За работы готовы отдать 2,6 миллиона рублей
В Новосибирске разместят три новых остановочных павильона в Дзержинском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 2,6 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Подрядчик должен будет разместить павильоны на остановках «Ползунова» и «Поселок Клюквенный». В районе дома на проспекте
Павильоны должны быть сделаны из профильной трубы, оргстекла, сварных швов, листового проката. Там разместят скамьи из дерева и урны для мусора.
— Предусмотреть использование покрытия, обеспечивающего защиту от граффити и приклеивания объявлений, на площади всего павильона остановочного пункта. Применять антивандальное защитное покрытие однородного состава, который образует в тонком слое прозрачную полимерную пленку, — говорится в документации.
Подрядчик должен завершить работы до
Ранее в Новосибирске объявили аукцион на закупку остановочных павильонов для трех районов города. Показываем на карте, где их разместят.
Сейчас в поселке Клюквенном живут 250 человек. Там нет магазина и горячей воды. Но в будущем на этом месте планируют построить большой современный жилой комплекс. Смотрите в репортаже НГС, как место выглядит сейчас.