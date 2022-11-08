20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 8/10
usd 61.24
eur 60.90
Тема дняЗастройка на побережье у Бугринского моста
Все новости
Все новости

На остановках в Новосибирске поставят павильоны и сделают заездные карманы — показываем где

За работы готовы отдать 2,6 миллиона рублей

870
ds

Так выглядит единственная остановка в поселке Клюквенном, на которой обустроят заездной карман и разместят павильон

Поделиться

В Новосибирске разместят три новых остановочных павильона в Дзержинском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 2,6 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Подрядчик должен будет разместить павильоны на остановках «Ползунова» и «Поселок Клюквенный». В районе дома на проспекте Дзержинского, 44 и в Клюквенном обустроят заездные карманы.

Павильоны должны быть сделаны из профильной трубы, оргстекла, сварных швов, листового проката. Там разместят скамьи из дерева и урны для мусора.

Так выглядит эскиз остановки

Так выглядит эскиз остановки

Поделиться

— Предусмотреть использование покрытия, обеспечивающего защиту от граффити и приклеивания объявлений, на площади всего павильона остановочного пункта. Применять антивандальное защитное покрытие однородного состава, который образует в тонком слое прозрачную полимерную пленку, — говорится в документации.

Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на закупку остановочных павильонов для трех районов города. Показываем на карте, где их разместят.

Сейчас в поселке Клюквенном живут 250 человек. Там нет магазина и горячей воды. Но в будущем на этом месте планируют построить большой современный жилой комплекс. Смотрите в репортаже НГС, как место выглядит сейчас.

По теме

Дзержинский районКалининский районГосзакупкиОстановкаПавильон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2