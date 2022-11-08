На остановках в Новосибирске поставят павильоны и сделают заездные карманы — показываем где

В Новосибирске разместят три новых остановочных павильона в Дзержинском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 2,6 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Подрядчик должен будет разместить павильоны на остановках «Ползунова» и «Поселок Клюквенный». В районе дома на проспекте Дзержинского, 44 и в Клюквенном обустроят заездные карманы.