Новосибирских застройщиков обяжут делать ливневки в новых районах: как власти решили бороться с потопами

Об этом рассказал губернатор Новосибирской области во время выездного совещания. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Новосибирь» 5 сентября.



— Теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков — строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. Второй подход — работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова, — заявил Андрей Травников.

