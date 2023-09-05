Новосибирских застройщиков обяжут делать ливневки в новых районах: как власти решили бороться с потопами

Новосибирских застройщиков обяжут обустраивать ливневки при возведении домов в новых микрорайонах. Также из регионального бюджета будут выделять средства на отвод воды с наиболее проблемных участков.
Об этом рассказал губернатор Новосибирской области во время выездного совещания. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Новосибирь» 5 сентября.
— Теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков — строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. Второй подход — работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова, — заявил Андрей Травников.
Губернатор отметил, что нужно определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневых канализаций в Новосибирске. Сейчас этим занимается «Метро Мир». Но власти планируют выбрать учреждение, для которого эта работа станет основным видом деятельности.
Накануне, 4 сентября, в Новосибирске затопило дороги из-за сильного ливня с градом. НГС собрали фото и видео последствий непогоды в онлайн-трансляции.