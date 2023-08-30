Стали известны сроки запуска ливневки у площади Энергетиков — она должна спасти от подтоплений

В Новосибирске ливневую канализацию в районе площади Энергетиков планируют запустить осенью. Сейчас она полностью достроена.
Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ГК «ВИС» в ответе на запрос НГС. Компания выступает концессионером строительства четвертого моста через Обь.
— В настоящий момент ливневая канализации участка на улице Станционной построена в полном объеме. Общая производительность системы — 245 литров в секунду. Запуск ее в эксплуатацию ожидается осенью, — пояснили в ГК «ВИС».
Как рассказали в компании, концессия по строительству четвертого моста предусматривает обновление коммуникаций, которые попадают в зону работ. Новая система должна обеспечить более эффективный сбор и отвод воды во время дождей и таяния снега.
— Это безусловно минимизирует количество подтоплений, в том числе в районе площади Энергетиков, — добавил концессионер.
Систему ливневой канализации оснастят очистными сооружениями. Это позволит обрабатывать и очищать сточные воды перед их сбросом, что поможет сократить содержание вредных для окружающей среды веществ.
В конце прошлой недели стало известно, что на стройке четвертого моста смонтировали все 35 пар вант. Их система будет удерживать три пролета моста. Посмотрите, как она выглядит.