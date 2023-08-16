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Пробка на Мочищенском шоссе сковала Заельцовский район Новосибирска

На улице произошло несколько ДТП, шоссе частично перекрыто

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Пользователи сервиса «2ГИС.Пробки» сообщили о нескольких ДТП

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Вечером 16 августа на Мочищенском шоссе Новосибирска несколько ДТП спровоцировали пробку. Затор в несколько километров затруднил автомобильное движение в Заельцовском районе.

— Еду от площади Калинина по Мочищенскому шоссе около 40 минут, — рассказала НГС читательница.

По данным сервиса «2ГИС.Пробки», пробка сковала большую часть Мочищенского шоссе, зацепив и улицу Жуковского. Общая дорожная ситуация в городе по состоянию на 20:20 сервисом оценивается в 6 баллов из 10.

Мочищенское шоссе сейчас самый проблемный участок в городе

Мочищенское шоссе сейчас самый проблемный участок в городе

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Один из водителей сообщил, что одна из полос частично перекрыта.

В аэропорту Толмачево сегодня, 16 августа, образовалась пробка на выезде с парковки. В пресс-службе Толмачево сообщили, что сложности появились утром из-за вступления в силу новых правил, к которым не привыкли водители.

ПробкаДТПЗатор на дороге
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