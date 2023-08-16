Пробка на Мочищенском шоссе сковала Заельцовский район Новосибирска

Вечером 16 августа на Мочищенском шоссе Новосибирска несколько ДТП спровоцировали пробку. Затор в несколько километров затруднил автомобильное движение в Заельцовском районе.
— Еду от площади Калинина по Мочищенскому шоссе около 40 минут, — рассказала НГС читательница.
По данным сервиса «2ГИС.Пробки», пробка сковала большую часть Мочищенского шоссе, зацепив и улицу Жуковского. Общая дорожная ситуация в городе по состоянию на 20:20 сервисом оценивается в 6 баллов из 10.
Один из водителей сообщил, что одна из полос частично перекрыта.
В аэропорту Толмачево сегодня, 16 августа, образовалась пробка на выезде с парковки. В пресс-службе Толмачево сообщили, что сложности появились утром из-за вступления в силу новых правил, к которым не привыкли водители.