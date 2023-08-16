В Толмачево собралась пробка на выезде: аэропорт связал ее с изменением правил оплаты парковки

В аэропорту Толмачево сегодня, 16 августа, образовалась пробка на выезде с парковки. В пресс-службе Толмачево сообщили, что сложности появились утром из-за вступления в силу новых правил, к которым не привыкли водители. К обеду ситуация разрешилась.
Новые правила вступили в силу накануне. Теперь повторный въезд в течение двух часов тарифицируется с первой минуты, ранее после каждого нового въезда водителю предоставлялось 15 бесплатных минут. Стоимость первого часа после въезда составляет 400 рублей.
Но платить пришлось не только тем водителям, которые повторно заехали в аэропорт, но и тем, кто не успел уложиться из-за пробки в бесплатное время.
В сервисе 2ГИС один из пользователей сегодня написал, что ситуация на выезде была сложная.
— Все платят по 400 рублей, потому что выезжаешь из-за пробки и не укладываешься в 15 минут, — написал пользователь 2ГИС под ником «Sound_space Нск».
Подписчик телеграм-канала «Инцидент Новосибирск» также подтвердил, что из-за ожидания в пробке водители теряют свои бесплатные 15 минут ожидания и оплачивают платную парковку.
— Причина, в том, что из-за большого количества машин они не успевают выезжать. Получилась цепная реакция. Пока ты стоишь в пробке, уже проходят бесплатные 15 минут. Все машины, которые подъезжают к шлагбауму, останавливаются, водитель выходит, и идёт оплачивать опоздание в терминал. Там тоже скопилась очередь, — объяснил подписчик «Инцидента Новосибирск».
Сами поездки в аэропорт на такси подорожали этим летом, а в конце июня некоторые таксисты начали отказываться от поездок, так как у них нет лицензии.