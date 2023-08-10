58 вант на пилоне четвертого моста смонтировали строители в Новосибирске — фото с места работ

В Новосибирске строители четвертого моста смонтировали 58 вант на пилоне. Всего подрядчик протянет 70 вант. Группа «ВИС» показала фото со стройки.
— Монтаж вант в русловом пролете моста в Новосибирске завершен. Две металлические нити длиной 224,6 метров и весом 6,75 тонны каждая установлены в проектное положение, производится монтаж и натяжение стрендов. Это последние ванты в русловой части мостового перехода через реку Обь в Новосибирске, — объяснили в пресс-службе группы «ВИС».
Также строители продолжают работу по созданию съездов с четвертого моста на левом берегу Новосибирска. Из-за этого троллейбусы изменят схему движения в районе площади Энергетиков. Ограничения работы общественного транспорта будут действовать 12 и 13 августа.
В начале июля NGS.RU вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным. Почитайте, что еще говорили о нем власти и за что критиковали.