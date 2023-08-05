В очереди на пляж. Новосибирцы встали в огромную пробку на «Звезду» — что случилось

В Новосибирске на Бердском шоссе и Бердском тупике собралась пробка примерно в 2 километра по пути к пляжу «Звезда». Сейчас там проходит фестиваль «Новатория». Как сообщили организаторы, фестиваль должен собрать более 20 тысяч человек.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», машины стоят от перекрестка Бердского шоссе и Проспекта Строителей до въезда на сам пляж. Фестиваль, который проходит на «Звезде», состоит из конкурсной и образовательной частей, а также выступлений хедлайнеров: Юрия Грымова, Андрея Кислицина, Sirotkin, Софы Стар.
Недавно НГС собрал подборку лучших открытых бассейнов в Новосибирске.