До конца сентября в Новосибирске сузят проезжую часть по Серебренниковской — смотрим карту

В Новосибирске могут сузить проезжую часть по улице Серебренниковской. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии 28 июля.
В документе указано, что ограничения планируется ввести на участке дороги в районе здания
Временное ограничение движения транспорта могут ввести из-за проведения ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» земляных работ по прокладке тепловой сети с устройством тепловой камеры и дренажного колодца по улице Сибревкома. Проезд сузят с 1 августа по 31 сентября этого года.
— ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, — указано в документе.
В середине июля в Новосибирске сузили проезжую часть на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Ограничение планировалось ввести до 1 сентября 2023 года.