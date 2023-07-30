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До конца сентября в Новосибирске сузят проезжую часть по Серебренниковской — смотрим карту

Ограничения введут из-за работ по прокладке теплосети

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Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

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В Новосибирске могут сузить проезжую часть по улице Серебренниковской. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии 28 июля.

В документе указано, что ограничения планируется ввести на участке дороги в районе здания № 20 по улице Сибревкома. Проезжую часть по улице Серебренниковской сузят на пять метров.

Временное ограничение движения транспорта могут ввести из-за проведения ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» земляных работ по прокладке тепловой сети с устройством тепловой камеры и дренажного колодца по улице Сибревкома. Проезд сузят с 1 августа по 31 сентября этого года.


— ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, — указано в документе.

В середине июля в Новосибирске сузили проезжую часть на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Ограничение планировалось ввести до 1 сентября 2023 года.

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