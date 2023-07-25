«До моря довезу при желании»: новосибирец предлагает услуги мототакси — сколько это стоит

Житель Новосибирска Алексей предлагает на портале Avito свои услуги по прокату людей на мотоцикле. Новосибирец имеет большой стаж работы и уверяет, что забыть приключение в дороге невозможно.
— Мечтали когда-то, чтобы вот так, с ветерком, отдохнуть от забот и выкинуть из головы будничную рутину? И мотоцикл помогает с этим справиться.
Алексей поясняет, что мотоцикл не рассчитан на людей тяжелее 75 килограммов. Также мужчина не возит пьяных. Для клиентов мотоциклист предлагает шлем с гарнитурой. Благодаря этому заказчик находится с водителем во время поездки на прямой связи. Также в спектр услуг входят чистый подшлемник, перчатки, удобное сиденье со спинкой от заднего багажника и эмоции.
Час мотопрогулки или мототакси обойдется желающим в
— Доеду, расскажу всё, одену. Цены не строгие, всё обговаривается, всё в пределах разумного, — уверяет автор публикации.
При этом водитель мотоцикла предупреждает, что выжать до 200 или довезти до Крыма и обратно он не сможет, но обещает много эмоций и без этого из-за ветра, запаха города или загородного свежего воздуха на скорости, ревущего мотора. Мотоциклист принимает маршруты от клиентов, а также предлагает свои. При желании обещает довезти до моря.
Довольные клиенты оставляют отзывы под объявлением. Многие пишут, что мототаксист невероятно клиентоориентированный, позитивный, опытный и аккуратный.
— Рекомендую всем, реально отвлекаешься от рабочих будней, и куча эмоций, — признаются клиенты.
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