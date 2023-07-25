«До моря довезу при желании»: новосибирец предлагает услуги мототакси — сколько это стоит

— Мечтали когда-то, чтобы вот так, с ветерком, отдохнуть от забот и выкинуть из головы будничную рутину? И мотоцикл помогает с этим справиться. 16 лет в общем стаже за рулем, имею личное авто и мотоцикл Yamaha mt-09 Tracer с ABS и трекшен-контролем, что дает некоторую безопасность в управлении, — пишет мужчина.

