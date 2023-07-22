Цена бензина рекордно выросла. Спрашиваем экспертов, что вообще происходит с топливным рынком

Он отмечает, что уменьшение с 1 сентября демпфера окажет психологическое влияние на рынке, но эксперт не прогнозирует резкого роста цен:

— Важный момент: в мае и июне проводили плановые ремонты. Сейчас заводы выходят с ремонтов, в ближайшее время может произойти насыщение рынка бензином и цены стабилизируются, — уверен Ринат Фаттахов.

В ответ на критику, что топливо в нефтеносной России стоит дороже, чем во многих других странах, специалист отвечает:

— Многие говорят, что у нас в стране много нефти. Но у нас и воды много. Литр воды стоит примерно столько же, сколько литр бензина. Но чтобы произвести бензин, нужно построить заводы, трубопроводы, нефтебазы, АЗС. Бензин стоит 47 рублей. Воду наливают, фильтруют и поставляют в магазин, стоит она тоже 47 рублей и больше.