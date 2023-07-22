Цена бензина рекордно выросла. Спрашиваем экспертов, что вообще происходит с топливным рынком

Цены на бензин держались практически на постоянном уровне весь прошлый год, но летом 2023 года пошли вверх: так, по данным агрегатора Fuelprice, средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 прибавила с начала мая 1,5 рубля за литр. Такие же данные приводит Росстат, отмечая увеличение цен на 3%. Столь интенсивно стоимость топлива последний раз нарастала осенью 2021 года, но в 2022 году стабилизировалась на фоне резкого падения оптовых цен. Сейчас ситуация обратная: в июле биржевая стоимость популярных марок бензина установила исторический рекорд, и цена за тонну прибавила 69 и 63% для бензина АИ-92 и АИ-95 соответственно. Эксперты считают, что это может ускорить подорожание топлива, а дополнительным фактором является отмена с 1 сентября ряда льгот для нефтяных компаний. Подробнее — в нашем разборе.
Насколько критичен рост цен?
С кризиса 2018 года, когда стоимость топлива скакнула на 3–4 рубля за месяц, между правительством РФ и нефтяными компаниями действует соглашение об ограничении динамики розничной цены уровнем инфляции. С тех пор это правило выполнялось: например, в 2021 году стоимость бензина увеличилась на 8,4% при официальном уровне инфляции как раз 8,4%. В 2022 году на фоне резкого снижения оптовых цен стоимость бензина не упала, но оставалась практически неизменной весь год, но со второго квартала 2023 года начала интенсивно прибавлять. С начала года прирост составляет чуть более 3%, что вполне укладывается в «правило инфляции», однако эти 3% достигнуты не за полгода, а за два месяца, ведь в первом квартале цены оставались стабильными.
Один из факторов, повлиявших на стоимость топлива, — резкий рост оптовых цен. Так, год назад тонна бензина АИ-92 стоила порядка 37 тысяч рублей, бензина АИ-95 — 41 тысячу. Сейчас эти цифры составляют 60 тысяч и 67 тысяч рублей соответственно. Однако из-за упомянутого соглашения с правительством нефтяные компании не меняют розничную цену в пропорции к оптовой, то есть пока механизм сдерживания продолжает действовать.
В обмен на выполнение этого условия правительство дает нефтяным компаниям ряд бонусов, например так называемый демпферный механизм. Это схема, при которой нефтяным компаниям компенсируется часть разницы между экспортной и внутренней стоимостью нефтепродуктов, чтобы стимулировать отгрузки на российские АЗС. Однако с 1 сентября размер этого демпфера сократится вдвое, что создаст давление на внутренние цены.
Традиционным фактором, влияющим на отгрузки топлива летом, является ремонт нефтеперерабатывающих заводов, хотя часть экспертов называют эти оправдания лишь маскировкой настоящих проблем.
«АЗС продают бензин в убыток»
Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов считает увеличение розничных цен вполне ожидаемым и естественным процессом.
— В прошлом году официальная инфляция составила 12%, самая высокая за последний 10 лет, бензин подорожал на 8 копеек, — заявил он. — Как он может не догнать свою цену? К тому же сейчас у нефтяников выросли зарплаты. Подорожали энергоресурсы, железо, асфальт, бетон — всё, что связано с производством и логистикой. Кроме того, на данный момент оптовая цена на бензин выше розничной. Это нужно понимать всем. АЗС продают бензин в убыток, и если бы они увеличили цены эквивалентно оптовым, то мы бы видели рост в 7–10 рублей, но этого не будет.
Он отмечает, что уменьшение с 1 сентября демпфера окажет психологическое влияние на рынке, но эксперт не прогнозирует резкого роста цен:
— Важный момент: в мае и июне проводили плановые ремонты. Сейчас заводы выходят с ремонтов, в ближайшее время может произойти насыщение рынка бензином и цены стабилизируются, — уверен Ринат Фаттахов.
В ответ на критику, что топливо в нефтеносной России стоит дороже, чем во многих других странах, специалист отвечает:
— Многие говорят, что у нас в стране много нефти. Но у нас и воды много. Литр воды стоит примерно столько же, сколько литр бензина. Но чтобы произвести бензин, нужно построить заводы, трубопроводы, нефтебазы, АЗС. Бензин стоит 47 рублей. Воду наливают, фильтруют и поставляют в магазин, стоит она тоже 47 рублей и больше.
Тем же, кто недоволен стоимостью бензина, Ринат Фаттахов советует отказаться от машин на классическом топливе:
— [Нужно тогда] переходить на другое топливо или электромобили. У нас, к примеру, стоимость сжиженных углеводородных газов составляет меньше 50% от цен на бензин. Сейчас появляются метановые заправки, осваивают альтернативное топливо. Многие таксисты переходят на СУГи, а есть и электромобили, которые во многих регионах не облагаются налогами. Конечно, зимой батарея электромобиля будет садиться, но есть и гибридные машины, которые и на электричестве могут ездить, и на моторном топливе. Переоборудование обычных автомобилей тоже стоит недорого. Надо апеллировать цифрами, а не эмоциями, — подытоживает специалист.
«Когда последует резкий окрик?»
Реагируя на комментарии Рината Фаттахова, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает и другую сторону проблемы — отсутствие контроля за качеством топлива на АЗС.
— Сейчас на заправках нам под видом топлива могут продать всё что угодно, — говорит Антон Шапарин. — Росстандарт лишен контрольных полномочий. И цены можно переписать. Нефтяники видят и то, что на резкий рост цен государство реагирует, скажем так, крайне спокойно. Когда нефтянку курировал Дмитрий Козак, любые резкие колебания цены приводили к жестким мерам со стороны регулятора. Собирали, разъясняли, требовали, угрожали. Был, в частности, введен и ценовой демпфер. Сейчас не так, сейчас всё мягко. Интересно, где та точка, за которой последует резкий окрик?
«Одно исключает другое»
Председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов считает, что официальная версия резкого роста оптовых цен не выдерживает критики, и настаивает на принятии новых правил игры на рынке.
— Правительство объясняет происходящее сезоном ремонтов на НПЗ, но уверяет, что дефицита бензина в России нет. Господа, а вам не кажется, что одно исключает другое: если дефицита нет, при чем здесь ремонт, а если этот фактор сказывается, значит дефицит всё же есть? Но если его нет, к чему тогда призывы к нефтяникам отдавать приоритет поставкам на внутренний рынок, который, по вашим же словам, полностью обеспечен? — задается вопросами Сергей Миронов.
Он считает, что механизм демпфера уже не спасает ситуацию, предлагает отменить его, а также вдвое снизить акцизы и кратно увеличить отгрузки нефтепродуктов на биржу. Кстати, акциз на топливо непрерывно рос все последние годы (последний раз — в январе 2023 года), и сейчас для бензина класса «Евро-5» составляет
«Ситуация управляемая, хаоса нет»
Представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи убеждены, что ситуация под контролем.
— Я считаю, что ситуация управляемая. Здесь ни хаоса, ни ажиотажа, ничего такого мы не видим. Ситуация с ценами управляемая. Думаю, что мы с ней, как обычно, справимся и пройдем этот период, — заявил президент биржи Алексей Рыбников.
Вице-президент биржи Антон Карпов добавил:
— Если брать сегодняшнюю ситуацию, то уровень цен еще даже не дошел до цены отсечения, которая заложена в Налоговом кодексе по демпферу, когда компании перестанут получать из бюджета платежи за реализацию топлива на внутреннем рынке.
Другими словами, у компаний еще остается запас «на вырост» с точки зрения соотношения экспортных и внутренних цен.
Впрочем, куда сильнее стоимости бензина изменилась цена новых автомобилей в России. Дилеры даже жалуются на дефицит автомобилей, поскольку компании тормозят отгрузки, готовясь к новому витку повышения цен. На этом фоне россияне всё чаще пересаживаются на подержанные автомобили.