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Тема дняКондуктор кинулась на пассажирку автобуса: видео
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Сибиряк погиб в жестком лобовом столкновении на трассе под Новосибирском

Мужчина скончался на месте от несовместимых с жизнью травм

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Причины ДТП выясняются

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22 июля в Каргатском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении с «фольксфагеном» погиб мужчина 1964 года рождения, управлявший автомобилем «Джили-Кросс». Подробности аварии рассказали в областном главке полиции.

— Сегодня в 10:30 на автодороге Р-254 водитель, следуя на автомобиле «Джили-Кросс» со стороны города Новосибирска в сторону города Омска, при осуществлении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксфаген», — рассказали в ГУ МВД НСО.

Пассажирка автомобиля, в котором погиб мужчина, госпитализирована.

Сегодня в Новосибирской области 19-летний водитель Mitsubishi Carisma насмерть сбил велосипедиста.

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