Сибиряк погиб в жестком лобовом столкновении на трассе под Новосибирском

22 июля в Каргатском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении с «фольксфагеном» погиб мужчина 1964 года рождения, управлявший автомобилем «Джили-Кросс». Подробности аварии рассказали в областном главке полиции.
— Сегодня в 10:30 на автодороге Р-254 водитель, следуя на автомобиле «Джили-Кросс» со стороны города Новосибирска в сторону города Омска, при осуществлении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксфаген», — рассказали в ГУ МВД НСО.
Пассажирка автомобиля, в котором погиб мужчина, госпитализирована.
Сегодня в Новосибирской области