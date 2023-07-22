В Новосибирской области 19-летний водитель Mitsubishi Carisma насмерть сбил велосипедиста

В Коченевском районе Новосибирской области сегодня, 22 июля, ночью произошло смертельное ДТП. Около 01:20 сбили
— 19-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, двигался по улице Южной в направлении улицы Ермака рабочего поселка Коченево, у дома 31 улицы Ермака при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с велосипедистом, — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате столкновения
Вчера, 21 июля, водитель на Mitsubishi Lancer рано утром насмерть сбил