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В Новосибирской области 19-летний водитель Mitsubishi Carisma насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло в 01:20

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45-летний водитель скончался на месте

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В Коченевском районе Новосибирской области сегодня, 22 июля, ночью произошло смертельное ДТП. Около 01:20 сбили 45-летнего велосипедиста.

— 19-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, двигался по улице Южной в направлении улицы Ермака рабочего поселка Коченево, у дома 31 улицы Ермака при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с велосипедистом, — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате столкновения 45-летний велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку и выясняют подробности происшествия.

Вчера, 21 июля, водитель на Mitsubishi Lancer рано утром насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. Мужчина погиб на пешеходном переходе.

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