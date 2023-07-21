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Мужчина погиб на пешеходном переходе: его сбил «Мицубиси» на новосибирской трассе

Авария произошла утром, когда на улице уже было светло

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На месте работает полиция

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Водитель на «Мицубиси-Лансер» рано утром насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 21 июля, около 07:50.

— 69-летний водитель двигался по автодороге К-12 Новосибирск — Колывань — Томск со стороны Новосибирска в сторону Колывани. На 20-м километре сбил пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

Мужчина скончался на месте ДТП. На месте работает полиция.

Вечером 19 июля в Новосибирской области автомобиль насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.

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