Мужчина погиб на пешеходном переходе: его сбил «Мицубиси» на новосибирской трассе

Водитель на «Мицубиси-Лансер» рано утром насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 21 июля, около 07:50.
— 69-летний водитель двигался по автодороге К-12 Новосибирск — Колывань — Томск со стороны Новосибирска в сторону Колывани. На 20-м километре сбил пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
Мужчина скончался на месте ДТП. На месте работает полиция.
Вечером 19 июля в Новосибирской области автомобиль насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.