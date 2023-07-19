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«Снес очередного»: трамвай № 13 столкнулся с автомобилем в Новосибирске

Инцидент произошел на пересечении улиц Восход и Зыряновской

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Трамвай столкнулся с автомобилем Toyota Prius

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Вечером 19 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black», транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Зыряновской и Восход. Трамвай столкнулся с хэтчбеком Toyota Prius.

Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дорожно-транспортного происшествия отсутствуют пробки.

На участке ДТП отсутствуют пробки.

На участке ДТП отсутствуют пробки.

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— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Трамвай снес очередного, — сообщил один из пользователей сервиса.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

10 июля в Ленинском районе Новосибирска трамвай № 15 сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадала женщина — водитель транспортного средства.

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