«Снес очередного»: трамвай № 13 столкнулся с автомобилем в Новосибирске

Вечером 19 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black», транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Зыряновской и Восход. Трамвай столкнулся с хэтчбеком Toyota Prius.
Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дорожно-транспортного происшествия отсутствуют пробки.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Трамвай снес очередного, — сообщил один из пользователей сервиса.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
10 июля в Ленинском районе Новосибирска трамвай