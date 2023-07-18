«Новосибирский метрополитен» выдал займ в 200 миллионов для станции «Спортивная», а его не вернули

Прокуратура вынесла Новосибирскому метрополитену представление из-за займа в 200 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, МУП «Новосибирский метрополитен» выдал займ подрядчику в целях обязательств по строительству стации метро «Спортивная».
— В установленный договором срок денежные средства муниципальному предприятию возвращены не были, при этом в нарушение федерального законодательства предприятием продлен срок договора займа с коммерческой организацией без получения на это согласия учредителя в лице департамента земельных и имущественных отношений мэрии города, — рассказали в прокуратуре.
Мэрия должным образом, по версии прокуратуры, за деятельностью предприятия не следила. По результатам проверки прокуратура потребовала устранить нарушения у заместителя мэра и начальника МУП «Новосибирский метрополитен». Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре города.
Как уточнил источник НГС, подрядчик, которому выдали сумму, ООО «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». «Метро Мир» — муниципальное предприятие.
НГС также обратился за комментарием в мэрию Новосибирска и ООО «СпецТрансСтрой».
В июне мэрия объявила, что ввод станции метро «Спортивная» переносится на октябрь из-за подготовки документов.