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«Бетонные блоки врассыпную»: автомобилист врезался в неосвещенное ограждение в Новосибирске

На участке шел ремонт

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По словам очевидцев, водитель сам выбрался из автомобиля

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В Новосибирске на улице Нарымской водитель врезался в бетонные блоки. Видео после столкновения опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария, по данным паблика, произошла недалеко от площади Трубникова. На видео заметно, что бетонные блоки не были освещены, вероятно, на участке проводили ремонтные работы.

— Визг резины и глухой стук, бетонные блоки врассыпную. Водитель сам выбрался из машины и отсоединил аккумулятор. Только вчера вечером закопали траншею, — сообщили очевидцы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ЧП Новосибирск» / Vk.com

По данным сервиса 2ГИС, на улице Нарымской продолжаются ремонтные работы между площадью Трубникова и улицей 1905 года.

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Вчера, 16 июля, на трассе в Искитимском районе столкнулись четыре автомобиля.

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