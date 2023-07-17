«Бетонные блоки врассыпную»: автомобилист врезался в неосвещенное ограждение в Новосибирске

В Новосибирске на улице Нарымской водитель врезался в бетонные блоки. Видео после столкновения опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария, по данным паблика, произошла недалеко от площади Трубникова. На видео заметно, что бетонные блоки не были освещены, вероятно, на участке проводили ремонтные работы.
— Визг резины и глухой стук, бетонные блоки врассыпную. Водитель сам выбрался из машины и отсоединил аккумулятор. Только вчера вечером закопали траншею, — сообщили очевидцы.
По данным сервиса 2ГИС, на улице Нарымской продолжаются ремонтные работы между площадью Трубникова и улицей 1905 года.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Вчера, 16 июля, на трассе в Искитимском районе столкнулись четыре автомобиля.