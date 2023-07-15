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В очереди на пляж: новосибирцы встали в километровую пробку, чтобы позагорать

Жители города решили охладиться, но вместо этого сидят в машинах

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Обочины по дороге на пляж заставлены автомобилями

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В Новосибирске на Бердском шоссе и Бердском тупике собралась пробка примерно в 3 километра по пути к пляжу «Звезда». Жители города решили искупаться в жаркий день и заставили проезд машинами.

Как сообщил читательница НГС, она доехала на такси до торгового центра «Гигант», а после пошла пешком на пляж «Звезда» из-за огромной пробки.

— У проезжей части все полосы заставлены машинами, даже пешком идти сложно, а машины все едут и едут, где они будут парковаться — не знаю, — рассказала читательница НГС.

Машины почти не двигаются

Машины почти не двигаются

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По данным сервиса 2ГИС, машины стоят от клиники Мешалкина до здания Русской, 48/3 около пляжа, это примерно 3 километра. Также пробка собралась на улице Русской и дамбе ГЭС в сторону Бердского шоссе.

Пробка до пляжа примерно 3 километра

Пробка до пляжа примерно 3 километра

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ПробкаЗаторБердское шоссеПляжЗвезда
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