«Погибли два человека»: микроавтобус столкнулся с автомобилем на новосибирской трассе

7 июля в Новосибирской области на трассе столкнулись джип и микроавтобус. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», в результате ДТП есть погибшие.
Инцидент произошел на трассе 50К-17р недалеко от села Кочки в сторону поселка Краснозерское.
— Лоб в лоб столкнулись джип и микроавтобус, — указано в сообщении. — 6 человек были доставлены в больницу — кого-то даже увезли на вертолете санавиации.
По предварительным данным, в результате аварии погибли женщина и мужчина. НГС обратился в ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Сегодня днем в Новосибирске на Бердском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие. На участке дороги столкнулись КАМАЗ и фура, ограничив движение транспорта.