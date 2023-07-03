«Едут памятники советской эпохи»: почему в Новосибирске всё плохо с транспортом и как это можно изменить

По его словам, в странах с развитой системой общественного транспорта обновление состава идет планомерно и рутинно: «не раз в пятилетку, а каждый год».

— Почему у нас не так? Потому что то, что происходило в последние годы, происходило не вокруг пассажиров, а на фоне тех экономических преобразований, которые сложились по факту, — объясняет эксперт.

К точке, в которой в России заговорили о транспортных реформах, города пришли в разных позициях. Под транспортными реформами зачастую понимают мероприятия, которые не меняют систему общественного транспорта, а консервируют сложившуюся: закупки подвижного состава, внедрение «умных остановок», корректировка маршрутной сети.